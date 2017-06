Medewerker CNN: ‘Ruslandverhaal is onzin’

🕔 29.jun 2017

Het “Ruslandverhaal” over Donald Trump is een ‘broodje aap’, zegt politiek commentator Van Jones van CNN. Hij deed de uitspraak tegen een medewerker van de organisatie Project Veritas, kort nadat een CNN-producer had toegegeven dat het verhaal voorlopig “voornamelijk bulls**t is”.

“Wat denk je dat volgende week zal gebeuren met dat hele Rusland-ding”, vraagt een undercoververslaggever aan Jones.

“Dat Rusland-ding is gewoon een groot broodje aap” zegt Jones schouderophalend.

“Echt waar?”

“Ja”, zegt Jones.

Eerder was een uitspraak van CNN-producer John Bonifield met de camera vastgelegd.

Hij had toen gezegd dat de ophef bij het netwerk over de vermeende geheime relatie tussen Trump en Rusland “bulls**t” was en het verhaal alleen maar was bedoeld om de kijkcijfers op te schroeven.

CNN zegt in een reactie dat alle medewerkers recht hebben op hun eigen mening en dat geen maatregelen zullen worden genomen tegen Bonifield.

John Bonifield is medical producer bij CNN en is niet betrokken bij de politieke verslaggeving van het netwerk.