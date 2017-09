May the Force be with wie grappen maakt over het Saoedische koningshuis

🕔 26.sep 2017

Yoda naast de Saoedische koning is niet grappig, en dus werd de onderminister ontslagen die aansprakelijk was voor een gefotoshopt plaatje in een schoolboek.

Social studies textbook in #Saudi s 10th grd class, w doctored pic of Prince Faisal signing the 1945 UN agrmt w #Yoda nxt to him! #StarWars pic.twitter.com/DI8C5dvXUD — #ياسر_العمودي (@YaserAlamoodi) 21 september 2017

De Saoedische kunstenaar Shaweesh vond het wel een leuk idee: beroemde figuren uit de popcultuur combineren met historische foto’s.

Zo kwam de zachtaardige Yoda, beroemd om zijn wijsheid en een grote jongen in de Jedi Order, met enkele muisklikken in Photoshop terecht naast ex-koning Faisal.

Onderwijsminister Ahmed Al-Issa zag de grap niet en stuurde Mohammed bin Attiyah al-Harthi, die hij aansprakelijk hield voor de plaatsing, subiet de laan uit.

Vooral om de Yoda-flater, maar ook om de vele fouten die in de schoolboeken werden aangetroffen, zegt het ministerie van Onderwijs.

May the Force be with al-Harthi: hij beloofde ondanks zijn ontslag loyaal te blijven aan het bewind.