“Maximale menselijke levensduur kan ver boven 115 jaar liggen”

🕔 29.jun 2017

Er is helemaal geen maximale menselijke leeftijd van 115 jaar. Tot die conclusie komen vijf aparte onderzoeksteams in hun kritiek op een studie die de maximumleeftijd vorig jaar nog op 114,9 jaar legde. “Onze maximale levensduur grenst niet aan 115 jaar. Het kan er ver boven gaan”, schrijft HLN.be.

Eind vorig jaar publiceerden Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Nature een opvallende studie. Ze waren het erover eens dat de maximale menselijke levensduur ongeveer op 115 jaar moet liggen. “De kansen zijn zeer hoog dat we voor het eerst onze maximaal levensduur hebben gevonden”, zei een onderzoeker aan het Albert Einstein College of Medicine in New York destijds.

Vijf onderzoekteams hebben nu, onafhankelijk van elkaar, verschillende papers gepubliceerd in Nature. Allemaal bekritiseren ze de stelling. Samen verklaren ze dat er geen afdoende bewijzen zijn voor het feit dat er een bovengrens zou zijn voor onze levensduur. En als die er toch is, ligt die zeker hoger dan op 115 jaar, klinkt het. De wetenschappers onderzocht de levensloop van de langstlevende Amerikanen, Britten, Fransen en Japanners sind 1968.

Professor Jim Vaupel, een specialist in veroudering bij het Max Planck Instituut voor Demografisch Onderzoek in Duitsland en een van de auteurs: “Het bewijs toont dat er geen dreigende limiet is als het aankomt op de maximale levensduur. Op dit moment suggereert het onderzoek dat als er een limiet is, die boven 120 jaar ligt, misschien zelfs nog veel erboven. En misschien is er zelfs helemaal geen limiet.”

Gekibbel

Vaupel is ook niet te spreken over het onderzoek van eind vorig jaar. “Het is het ergste onderzoek dat ik ooit heb gelezen in het vakblad Nature,” aldus Vaupel. “Ik was woedend dat een tijdschrift waarvoor ik veel respect heb, zoiets publiceerde.”

Jan Vijg van het Albert Einstein College of Medicine in New York, en auteur van het onderzoek eind vorig jaar, reageert in The Guardian dat hij “absoluut niets” accepteert van de kritiek van Jim Vaupel en de andere onderzoekers. Vijg noemt het statistische ‘nitpicking’ door degenen die “zijn paper niet goed hebben gelezen”. “Ze proberen af te komen met ingewikkelde modellen om aan te tonen dat de sterfte daadwerkelijk afneemt met een zeer oude leeftijd,” zei hij. “Het is erger dan science fiction.”(HLN.be)