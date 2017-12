Marowijne Agri & Foodbeurs in Moengo

In de recreatiezaal in Moengo in het district Marowijne wordt er van donderdag 18 – zondag 21 januari de Marowijne Agri & Foodbeurs gehouden.

Deze Marowijne Agri & Food beurs wordt samen georganiseerd met studenten van de TU-Delft( HKU, HAS en AERES) die in Suriname zijn in het kader van de ontwikkeling van de Innovatieve Landbouwkas.

Dit project valt onder de ontwikkeling van GreenPort Marowijne van de Stichting SOIL Masonkondre, in samenwerking met de TU-Delft en de beoogde partners van de Universiteit van Antwerpen en Paramaribo.

De kosten voor de beursentree zijn gratis.(GFC)