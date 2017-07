Mannetjes worden vrouwtjes vanwege vervuiling

🕔 04.jul 2017

Vanwege de vele chemicaliën die terechtkomen in waterbronnen veranderen vissen in transgenders en hermafrodieten. Er zwemmen zelfs vissen rond met eitjes in hun teelballen.

Professor Charles Tyler van de universiteit van Exeter zegt dat de chemicaliën in de lever of de gonaden, waar de geslachtscellen worden gevormd, een goed beeld geven van wat wij door de wc spoelen.

Steeds meer mannetjesvissen ontwikkelen vrouwelijke eigenschappen, zag een onderzoeksgroep waar Tyler deel van uitmaakt.

De hoeveelheid sperma neemt af, net als agressie en competitief gedrag. Sommige mannetjesvissen beginnen zelfs eitjes te produceren.

De verstoring in hun hormoonwerking komt door chemicaliën in insectendoders, afwasmiddelen, sommige soorten voedsel, de geboortebeperkingspil en cosmetica, die in het milieu terechtkomen.

De wetenschappers maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen van deze chemicaliën voor de bevolking.