Mannen hebben veel baat bij vezels

🕔 23.jun 2017

Mannen die veel voedingsvezels eten, hebben beduidend minder kans op een hartaanval.

Iedere extra 10 gram aan vezels in de voeding verlaagt bij mannen boven de 40 de kans op sterfte aan een hartziekte met 17%. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aderverkalking

Voedingsvezels zitten vooral in volkoren producten en groente en fruit. Ze zijn met name effectief tegen aderverkalking. Het verrassende is dat voldoende vezels eten op relatief korte termijn al het risico op sterfte aan hartziekten verlaagt, zegt onderzoeker Martinette Streppel.

Gunstig voor de bloeddruk

Volgens Streppel bleek uit het onderzoek geen verschil in het effect van vezels uit graanproducten, groente of fruit. De onderzoekster toonde in een eerdere studie aan dat voldoende vezels eten ook gunstig is voor de bloeddruk.

Dagelijks 30 gram vezels

Het beste is om dagelijks 30 gram vezels te eten. In een volkoren boterham zit 3 gram, in een appel 2 gram. De meeste mensen krijgen dagelijks circa 15 gram voedingsvezel binnen.

Fruitvezels helpen prikkelbare darm

Lange tijd is gedacht dat juist de onoplosbare vezels uit zemelrijke voeding, zoals volkorenbrood, het best zijn voor de darmen. Maar de ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland die last hebben van het prikkelbare darm syndroom (PDS) kunnen hun klachten zoals buikpijn verlichten door juist minder tarwevezels en meer vezels uit groente en fruit te eten.

Oplosbare vezels

In groente en fruit zitten oplosbare vezels, in volkoren producten komen vooral onoplosbare vezels voor. In zijn promotie-onderzoek in het voorjaar van 2008 aan de Universiteit van Utrecht toonde René Bijkerk aan dat onoplosbare vezels meer klachten kunnen geven, omdat ze de darmwand prikkelen.(dokterdokter.nl)