Man wil zijn zwangere vrouw elektrocuteren

Een man in Florida is opgepakt, nadat hij geprobeerd had zijn zwangere vrouw te elektrocuteren. de man had de voordeur van haar huis onder stroom gezet en had zijn status op Facebook al veranderd in ‘weduwnaar’.

De vrouw zou een dodelijke stroomstoot krijgen wanneer ze de deurknop aan zou raken en de sleutel om zou draaien. Echter kreeg de vrouw argwaan toen de man haar waarschuwde dat kinderen de deur niet mochten aanraken.

Haar stiefvader ging bij het huis kijken en ontdekte de ‘boobytrap’. De man belde de politie, die via de achterdeur het huis betrad. De politie spreekt van een ongekende vorm van huiselijk geweld.