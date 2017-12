Man verstopt cocaïnepasta in reisbagage

Het Bestrijding Internationale Drug (BID) team van de politie heeft de 41-jarige Ronald A. aangehouden voor drugssmokkel. Ronald die op 19 december op vertrek stond naar het buitenland werd betrapt op drugssmokkel.

In zijn reiskoffer zijn er tijdens scancontrole twee pakketten met vermoedelijk cocaïnepasta aangetroffen. Het spul was geplaatst in een geconstrueerde dubbele bodem van de reiskoffer.

De drugssmokkelaar verklaarde dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van een dubbele bodem in de nieuwe koffer.

Ronald is in het belang van het verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, schrijft de PR van het KPS.(GFC)