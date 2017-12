Man stapt uit berouw naar politie en krijgt levenslang voor 26 jaar oude moord

🕔 05.dec 2017

Een 52-jarige man is door een rechtbank in het Duitse Bonn tot levenslang veroordeeld voor een 26 jaar oude moord. De man was uit berouw zelf naar de politie gestapt om zich aan te geven en legde later voor de rechtbank een bekentenis af, schrijft HLN.be.

De man was in 1991 student toen hij een 38-jarige vrouw in haar woning overviel, vastbond en doodstak. De politie kon na de moord geen dader vinden. Voor de rechtbank verklaarde de man sinds zijn jeugd fantasieën over geweld te hebben gehad.

Hij had de vrouw willekeurig gekozen. “Ik weet niet hoe het tot deze waanzin gekomen is”, zei hij voor de rechtbank.