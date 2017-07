Man smeekt vrouw via FB om hem te vergeven en pleegt kort daarna zelfmoord

🕔 11.jul 2017

Radjesh Ganpat smeekte maandagochtend via Facebook door middel van een emotionele en wanhopige oproep zijn vrouw om hem te vergeven. Het is niet duidelijk wat de reden daartoe was, maar enkele uren daarna liet de familie weten dat hij zelfmoord had gepleegd.

Hieronder de oproep van Ganpat bestemd voor zijn vrouw:

“Radha Ramgoelam myn lieve vrouw ik weet dat ik je pyn heb gedaan ik vraagje met me heel hart liefde om me te vergeven en kom latten we het weer goed maken want zonder jou ben ik niets Radha ik verzoekje da je niet boos word dat ik het op fb gepoost heb maar ik had geen keuse meer je cel is telkens uit Radha geef me een kans dat ik me fouten kan herstellen ik wil niet dat het telaat word ik verzoekje en bedelje om me te vergeven maar je reagert het niet vandag is het vierdedag myn hooff werk niet meer ik komje morgen van Aartie nandpersad hallen ik verzoekje om met me mee te komen Radha als je me niet vergeef ga ik zelfmoordplegen wand ik kan niet zonder jou leven ik heb 1liter gramaxtion en halve liter glifozaad aal in me auto l love you Radha geefme een kans sorry sorry sorry stuur A U B dit berig voor Radha Radha Ramgoelam en Aartie nandpersad Ramgoelam please dankje.”

Een familielid schreef kort daarna het volgende:

“Mensen beoordelen jullie niet zomaar. Wij hebben alles persoonlijk meegemaakt. Het is moeilijk voor de families om dit te verwerken. Hij heeft openbaar zijn vergiffenis gevraagd. Hij hield echt van zijn vrouw en kinderen. Hij wilde zijn vrouw alleen bereiken via media. De boodschap aan haar doorgeven. De families hebben hun best gedaan. Ik ben niet van plan heel situatie uit te leggen. Wat k vraag aub niet zomaar beoordelen as je de waarheid niet weet. Wij families hebben op dit moment de kracht nodig om alles te verwerken. Ik neem niemands partij ik vertel de waarheid . Wij zijn de naaste familie. Wij zullen het beter weten en niet een buitenstaander. Ik bedank een ieder die zijn bijdrage kon leveren. Rust zacht kaka. VEEL STERKTE AAN DE FAMILIES”.

(GFC)