Man scalpeert moeder van zijn kind en laat haar doodbloeden: LA in de ban van gruwelmoord

🕔 25.sep 2017

De stripauteur Blake Leibel (35) wordt beschuldigd van de moord op de moeder van zijn kind, de uit Oekraïne afkomstige 30-jarige Iana Kasian. De vrouw overleed volgens de autopsie door immens bloedverlies en slagen op haar hoofd. Ze werd vermoedelijk urenlang gefolterd met een mes. Buiten oorlogstijd is volgens de lijkschouwer dergelijke gruwelmoord ongezien.

De moord werd in mei vorig jaar gepleegd en Leibel, erfgenaam van een vastgoedfortuin, riskeert de doodstraf gezien de ernst van het misdrijf.

De lijkschouwer in Los Angeles gaf in zijn autopsierapport een bloedstollende omschrijving van het overlijden van de jonge vrouw.

“Haar volledige hoofdhuid was weg en werd niet teruggevonden in de buurt van het lijk. Haar schedel was afgeschraapt tot op het bot. Enkel in de hals en de nek was er nog huid. Ook delen van de rechterkant van haar gezicht waren weggerukt, ook haar rechteroor”. Nog volgens de lijkschouwer had de vrouw kneuzingen in het aangezicht, waaronder een menselijke beet.

Uit de autopsie bleek voorts dat de vrouw nog minstens acht uur leefde nadat ze was gescalpeerd. “Dit heb ik nooit eerder gezien, en ik denk niet dat eender welke forensische patholoog in dit land of erbuiten dit ooit heeft gezien, behalve misschien in oorlogstijd. Dit is extreem zeldzaam”, stelt lijkschouwer James Ribe.

De advocaten van Leibel, die afkomstig is uit het Canadese Toronto, willen argumenteren dat de beschuldigde mentaal niet geschikt is om berecht te worden. Het één jaar oude kind van het koppel is onder de hoede van de moeder van het slachtoffer geplaatst.

Leibel schreef een aantal strips en was tevens de regisseur van een animatieversie van Mel Brooks’ Star Wars-parodie uit 1987, ‘Spaceballs’. Zijn vader, Lorne Leibel, is een bekende projectontwikkelaar uit Toronto die deel uitmaakte van het olympische zeilteam in 1976.(HLN.be)