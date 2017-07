Man overlijdt zestig jaar nadat hij werd neergeschoten alsnog aan schotwond

🕔 11.jul 2017

Een 77-jarige man overleed bijna zestig jaar nadat hij werd neergeschoten alsnog aan de kogel, die nog in zijn lichaam zat. De doodsoorzaak is dan ook moord, aldus de lijkschouwer in de Amerikaanse staat Florida. Dat schrijft HLN.be.

John Henry Barrett werd in 1958 neergeschoten door een vriend van hem tijdens een ruzie. De kogel kwam terecht naast zijn ruggengraat. Hij raakte gedeeltelijk verlamd en had een stok nodig om te kunnen lopen.

In mei, bijna zestig jaar later, overleed hij aan een infectie die was veroorzaakt door de kogel, aldus de Palm Beach Post. De vriend die Barrett al die jaren geleden neerschoot, heeft daarvoor in de gevangenis gezeten.

Pastoor

Volgens een van zijn achterneven wilde Barrett absoluut niet worden behandeld al een gehandicapte. In 1974 zei de man zelf in een interview met de Miami Herald dat hij de kogel in zekere zin dankbaar was: doordat hij moeilijk liep, hoefde hij geen zwaar werk te doen als boerderijknecht. In plaats daarvan werd hij pastoor.(HLN.be)