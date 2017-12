Man moet 20 liter water per dag drinken anders sterft hij

Twee uur: dat is het langste dat de Duitse Marc Wübbenhorst (35) zonder water kan. Als hij dan niet drinkt, krijgt hij symptomen die bij ander mensen pas na twee of drie dagen optreden: desoriëntatie, koorts en gebarsten lippen en handen. Het is het gevolg van een zeldzame aandoening, waardoor zijn lichaam geen vocht kan opslaan. En dat veroorzaakt flink wat praktische problemen, schrijft HLN.be.

Diabetes insipidus heet zijn ziekte en het maakt dat de pedagoog altijd dorst heeft. En wat hij drinkt, wordt quasi onmiddellijk weer afgescheiden door zijn lichaam. Het maakt dat hij tot 50 keer per dag naar toilet moet. En dat hij nog geen enkele nacht in zijn leven heeft kunnen doorslapen.

Calorieën

“Ik moet minstens 20 liter per dag drinken”, vertelde hij op Sat.1 Frühstücksfernsehen. “Mijn dag begint dan ook met een grote fles water. Softdrinks en fruitsap drink ik niet, te veel calorieën. Ook alcohol laat ik meestal links liggen. Of ik al dat water nooit beu raak? Nee, ik heb zo veel dorst dat ik gewoon blij ben als ik iets te drinken krijg. Als ik mijn dorst negeer, begin ik na een uur de eerste problemen te ondervinden.”(HLN.be)