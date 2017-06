Man mishandelt partner en bedreigt haar met de dood

🕔 17.jun 2017

De politie van Moengo heeft vorige week zondag Furgil V. alias Djoegoe in verzekering gesteld. Hij heeft op die bewuste zondagavond zijn concubine mishandeld en met de dood bedreigd.

Volgens het onderzoek werd Djoegoe boos, omdat hij zijn partner niet thuis aantrof. Hij stapte vervolgens in zijn voertuig en reed de wegen van Moengo op en af op zoek naar de vrouw, schrijft de politie.

Op een bepaald moment zag hij zijn partner in gesprek met een man. Hij vermoedde dat de vrouw een relatie heeft met de man en duwde haar het voertuig in en reed woedend in volle vaart weg.

Tijdens het optrekken kwam het voertuig de voet van de andere man terecht. Hij klaagde van pijn en heeft er een opgezwollen enkel aan overgehouden. De man deed hiervan aangifte bij de politie.

Thuis aangekomen, bracht Djoegoe de vrouw vuistslagen toe in haar gezicht. Met een scherp voorwerp bedreigde hij haar met de dood. Het gezicht van de vrouw is opgezwollen, zegt de politie verder in het bericht.

Djoegoe heeft tijdens zijn voorgeleiding ontkent zijn concubine met de dood te hebben bedreigd. Ook het rijden over de voet van de andere man sprak hij tegen, maar gaf wel aan dat de zijspiegel tegen de arm van de man aankwam.(GFC)