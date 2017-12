Man en vriendin ingesloten voor diefstal SRD 600.000 uit voertuig ondernemer

Het Regio Bijstand Team Paramaribo heeft op woensdag 29 november de 35-jarige Jozef K. aangehouden. De man had een bedrag van SRD 4.000 bij zich dat in beslag werd genomen.

Het vermoeden bestaat dat Jozef op maandag 27 november een inbraak heeft gepleegd in een voertuig van een ondernemer dat geparkeerd stond voor de Finabank aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat.

Volgens informatie van de ondernemer had hij SRD 600.000 bewaard in twee tassen op de achterbank van zijn voertuig. Hij verliet zijn voertuig voor circa 10 minuten om even iets in de bank te regelen. Bij zijn terugkeer, was de een ruit ingeslagen en waren de tassen spoorloos. De buit is nog niet terecht.

Het voertuig waarmee het feit is gepleegd is in beeld gebracht. Het gaat om een voertuig dat gehuurd was bij een autoverhuurbedrijf.

De verdachte ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan enig strafbaar feit. Hij verklaarde aan de politie dat hij het voertuig voor zijn neef, ene Joslin uit Frans Guyana, had gehuurd bij het bedrijf.

Jozef liet het voertuig bij een vriend en belde met zijn 27-jarige vriendin Joan B. om de auto bij de vriend op te halen en deze in te leveren bij het verhuurbedrijf. Zowel de vriend en de vriendin van Jozef zijn opgespoord en aangehouden, schrijft de politie.

Na de voorgeleiding werd de vriend heengezonden, terwijl Jozef en Joan na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie achter slot en grendel zijn geplaatst.

De recherche van Regio Paramaribo heeft het onderzoek in deze zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.(GFC)