Man doodgeschoten tijdens Call of Duty game

Een onschuldige man in de VS werd door de politie doodgeschoten na een valse melding over een schietpartij. Dit gebeurde na een melding van een Call of Duty-speler na een ruzie over een verlies van anderhalve dollar.

Volgens de speler was er een gijzeling en schietpartij in een woning. de politie die reageerde op de melding, schoot meteen op de 28-jarige man die de deur opendeed.

De man lijkt het slachtoffer te zijn van ‘swatting’. Hierbij worden valse noodsituaties bij de politie gemeld, zodat de speciale SWAT-eenheid uitrukt.