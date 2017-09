Man aangehouden voor zware mishandeling

🕔 29.sep 2017

De politie van Albina kreeg op donderdagmiddag 21 september een telefonische melding dat de lang gezochte verdachte Martin A. alias Lloyd ter hoogte van het Shell servicestation langs de waterkant te Albina was gesignaleerd.

Lloyd wordt ervan verdacht op maandag 7 augustus ene Claude D. alias Koloudou met een scherp voorwerp te hebben verwond, schrijft de politie vandaag.

De wetsdienaren begaven zich naar de locatie en aan de hand van het signalement van de beller werd de verdachte Lloyd aangehouden.

Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer Koloudou op 7 augustus in gesprek was met zijn neef in Albina. Lloyd bemoeide zich met dat gesprek, waardoor er een woordenwisseling ontstond tussen het slachtoffer en de verdachte. Koloudou bracht Lloyd een vuistslag toe in zijn gelaat.

Lloyd raakte hierdoor verhit, snelde naar een winkel waar hij een houwer kocht die hij onder zijn trui verschool. Hierna wendde hij zich weer tot Koloudou. De twee mannen kregen wederom een woordenwisseling, waarbij Lloyd het scherp voorwerp van onder zijn trui te voorschijn haalde en daarmee in de richting van Koloudou zwaaide. Deze weerde de slagen af met zijn hand en werd in zijn rechterhand geraakt. Het slachtoffer is eveneens door zijn belager in zijn rug gebeten en moest medisch worden behandeld.

Na zijn daad hield hij zich geruime tijd schuil op Potali eiland.(GFC)