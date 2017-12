Man (70) vliegt plots in brand op straat en sterft

🕔 19.dec 2017

De Londense politie zit met de handen in het haar. De 70-jarige John Nolan vatte op straat plots vuur en stierf later in het ziekenhuis aan zware brandwonden. Het is een compleet raadsel hoe de man plots en schijnbaar zonder aanleiding in brand kon schieten, schrijft HLN.be.

John Nolan, een 70-jarige arbeider op rust, verliet op 17 september zijn huis in de Londense wijk Haringey. Plots vatte de man op straat vuur. Geschokte voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten en probeerden de vlammen te doven. Maar toen de brandweer aankwam, stond de man nog altijd in brand.

Het slachtoffer werd met een helikopter naar een gespecialiseerd ziekenhuis overgebracht, maar alle hulp kwam te laat. De man stierf aan zware brandwonden.

De politie onderzoekt het bizarre overlijden nu, maar voorlopig vinden ze geen logische verklaring voor het incident. De speurders vonden geen sporen van brandversnellers op het lichaam. Het blijft gissen naar de oorzaak, want ook getuigenissen van voorbijgangers leverden niks op.

“John Nolan was geliefd in de buurt en niets wijst erop dat hij met iemand in onenigheid leefde”, luidt het bij de politie. “Uit de getuigenissen blijkt ook dat niemand de man vergezelde op het moment van het incident.”

De politie zoekt nog altijd naar getuigen die meer informatie kunnen geven over de dood van de man. (HLN.be)