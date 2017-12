‘Mammie’ of ‘zus’ = echtscheiding, zegt fatwa

Turkse mannen moeten voorzichtig zijn met hun complimentjes aan moeder de vrouw: die zouden hen hun huwelijk kunnen kosten.

Het Turkse directoraat voor Religieuze Zaken (Diyanet) verklaarde in een nieuwe fatwa dat een echtgenoot het huwelijk kan annuleren door tegen zijn vrouw te zeggen dat hij haar ziet als een zus of moeder, schrijft de Turkse krant Hürriyet.

“Als een man tegen zijn vrouw zegt dat hij haar als een moeder of een zus ziet, zal de man als gescheiden van zijn vrouw worden beschouwd. Echter, als ze niet eerder gescheiden zijn, kunnen ze samenkomen in een nieuw huwelijk” schrijft het Directoraat op zijn officiële website.

Diyanet had eerder in een fatwa over echtscheiding bepaald dat echtparen mogen scheiden door driemaal talaq te zeggen via een telefoontje, faxbericht, brief, sms’je of internet.