Niantic, de makers van Pokémon Go, komen in de tweede helft van 2018 met een Harry Potter: Wizards Unite. Het gaat om een Pokémon Go-achtig spel in de wereld van Harry Potter.

Spelers zullen zoals bekend bij Pokémon Go naar buiten moeten. Bij dit stel zal men spreuken leren en vijanden verslaan.

De cameralens zal gebruikt worden om dingen uit het spel in de omgeving te plaatsen via augmented reality.