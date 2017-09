Maisha Neus gaat de politiek in

🕔 26.sep 2017

Activiste Maisha Neus heeft besloten om in de politiek te gaan. Zij komt met een eigen politieke beweging.

Neus schrijft het volgende op haar Facebookpagina hierover:

“Mijn strijd begon niet als een strijd. Mijn roeping is geen roeping. Mijn roeping is een verzameling van kreten. Kinderen die schreeuwen om hulp. Ouderen die schreeuwen om zorg. Jongeren die smeken om een kans. Een volk dat bidt om genade.

Ik ben niet politiek begonnen.

Ik ben nog steeds niet politiek in mijn denken of mijn handelen. Adviseurs worden soms gek van hoe weinig politiek handig overkomen mij kan schelen. Sommige lezers of luisteraars zullen nu al moe zijn van mijn naam. Ik had dit heel graag aan iemand anders over gelaten. Andere strijders of andere leiders. Ik had graag achter iemand aangelopen met een visie. Ik was graag de volgeling geweest van iemand met daadkracht.

De reden dat ik op het Onafhankelijkheidsplein beland ben met een vuist in de lucht, kracht in mijn stem en geloof in mijn boodschap waarvan ik daarvoor niet wist dat ik die had, was omdat letterlijk, kinderen in dit land verhongeren in kleding vol gaten. Geen hoop hebben op onderwijs dat ze ooit werk op zal leveren. Vrijwilligerswerk met zulke kinderen leerde mij dat. Er zijn teveel van dat soort gevallen om het pech of een uitzondering te noemen.

De schuldigen vlogen in helikopters over ze heen en konden iedere gedachte aan ze verdringen met de duurste flessen whiskey en cognac ter wereld. Geld van ons land, wordt openlijk verkwist en verduisterd en terwijl de zwaksten kansloos zijn zeggen de leiders: zand erover, streep eronder.

De vreedzame strijd heeft me in contact gebracht met hoe macht gebruikt kan worden tegen het volk. Hoe dranghekken, geweld en media ingezet worden tegen onschuldigen. Sinds het begin van de strijd, zijn ziekenhuizen aan de rand van de afgrond gekomen, is duidelijk geworden hoe het onderwijs kapot gemaakt is en is de subsidie voor directe hulp voor vele van de aller kwetsbaren stopgezet.

Een activiste kan geen subsidie aan die kwetsbare groepen toekennen. Een activiste kan het onderwijs onvoldoende verbeteren door schriften uit te delen. Een activiste kan geen corrupte politici opsluiten. Een activiste kan de woningbouw, banengroei en landbouw niet stimuleren.

Een activiste hoort vanaf het Onafhankelijkheidsplein te kunnen roepen en hopen dat de machthebbers luisteren. Maar hoe realistisch is dat, als de machthebbers zelfs dat plein afsluiten, vergunningen weigeren en zich alleen bezig houden met hun eigen belang?

Ik kies voor de politiek, omdat leiderschap nodig is binnen de organisaties die bepalend zijn voor ons onderwijs, onze gezondheidszorg, onze veiligheid, onze inkomsten, onze uitgaven.

Ik kies voor de politiek, om toe te zien op naleving van onze Grondwet. Om kinderen, jongeren, harde werkers en eerlijke Surinamers een optie te geven.

Ik kies voor de politiek, omdat wij niet kunnen wachten op anderen. Ik kies voor de politiek, zodat Suriname niet hoeft te kiezen voor wat niet werkt of voor wat te weinig werkt.

Ik kies voor de politiek om Suriname een echte keuze te bieden. Een keuze voor recht, waarheid en vrijheid. Een keuze voor welvaart en kansen voor alle Surinamers”, aldus Neus.(GFC)