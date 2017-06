Magnesium mogelijk geschikt bij behandeling tegen matige depressie

🕔 28.jun 2017

Magnesium lijkt een veilig en effect middel voor de behandeling van een milde tot matige depressie.

Het mineraal speelt onder meer een rol bij de bestrijding van ontstekingen in het lichaam en bij de regulering van bloeddruk en is het nodig bij de opbouw van spieren en botten, schrijft NU.nl.

Emily Tarleton van de universiteit van Vermont deed samen met collega’s onderzoek naar het effect van magnesiumtabletten, die zonder recept gekocht kunnen worden, op milde tot matige depressies.

Daaruit bleek dat magnesium veilig en effectief is en dat de effecten vergeleken kunnen worden met die van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s, een vorm van antidepressiva), schrijven ze in PLoS One.

Onderzoekers bestudeerden 126 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar oud, van wie 38 procent man was. Eerst kreeg een deel van de groep zes weken lang 248 milligram magnesium per dag toegediend en later het andere deel. Alle deelnemers werden eens in de twee weken ondervraagd over de symptomen van hun depressie.

Verbetering

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van magnesium bij 112 deelnemers na zes weken resulteerde in een significante verbetering van depressie- en angstsymptomen. Die positieve effecten waren al vrij snel – na twee weken – merkbaar. Verder werden de supplementen door alle deelnemers goed verdragen, ongeacht leeftijd, geslacht of het gebruik van antidepressiva.

“Dit is het eerste gerandomiseerd klinisch onderzoek dat kijkt naar de effecten van magnesiumsupplementen op symptomen van depressie in de Verenigde Staten”, zegt Tarleton. “De resultaten zijn hoopgevend, gezien de grote behoefte aan aanvullende behandelmethodes tegen depressie.”

Volgens Tarleton zou verder onderzoek moeten plaatsvinden onder een grotere en meer diverse onderzoeksgroep.(NU.nl)