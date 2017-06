Maatregelen regering en DNA tegen rechterlijke macht

🕔 30.jun 2017

“Alleen in Suriname is het zo dat de rechterlijke macht geen verantwoording aan niemand schuldig is. Maar de rechterlijke macht staat niet boven de wet”, bracht Andre Misiekaba, NDP-topper donderdagavond in Ocer naar voren tijdens een structurenvergadering van de partij.

De vergadering was bijeengeroepen, vanwege de strafeis van 20 jaar tegen hoofdverdachte in de 8- decembermoordencase, Desi Bouterse, die tevens president van het land is.

“DNA wordt gecontroleerd door het volk, de regering is verantwoording schuldig aan het parlement, maar alleen de rechterlijke macht meent boven de wet te staan en is aan niemand verantwoording schuldig”, sprak Misiekaba. “Wij hebben verzuimd die mogelijkheid in te bouwen, maar zullen door middel van wetgeving die omissie corrigeren”.

Er komen maatregelen vanuit de DNA en de regering om datgenen dat woensdag gebeurd is te corrigeren. Niets zal buiten de wet om gebeuren, haalde Bouterse later op de avond aan. Wat die maatregelen zijn, is niet bekend. De komende dagen trekt de leiding van de partij zich terug met deskundigen.

Een panel bestaande uit Harvey Naarendorp, Errol Alibux en Andre Misiekaba haalde donderdagavond systematisch aan waarom het 8-decemberstrafproces en de strafeis tegen Bouterse vanaf het begin een politiek proces was.

Naarendorp bracht de periode van stuiting van de verjaring van de 8-decembergebeurtenissen in herinnering. De benoeming van een procureur-generaal in en van een voorzitter van de Krijgsraad, was een politieke set van de toenmalige machthebbers om de NDP en de leider van de dekolonisatiegedachte onschadelijk te maken. “Het is een politiek beladen proces en daarmee ook een politieke strafeis”.

De Krijgsraad heeft gemeend de Amnestiewet die alle wettelijke procedures afgelegd heeft, terzijde te leggen. “Dit is aanzetten tot anarchie”, benadrukte Naarendorp.

Hoofd van de dekolonisatie uitschakelen

Alibux riep de aanwezige structuren op de moed niet te verliezen. De NDP is de grootste partij in het land en heeft de volle ondersteuning van het volk. “Laten we elkaar niet onderschatten, we zijn een grote partij. Tijdens de revolutie van ’80 hebben wij grote dingen gedaan die nimmer anderen hebben kunnen doen. Sinds de NDP is gekomen, is de revolutionaire strijd, de dekolonisatiestrijd van start gegaan”.

Hij meent dat er een heleboel mensen in het buitenland zijn en personen in het land die in dienst zijn van de kolonisator die Suriname wederom willen brengen naar de kolonisatie. “En wat moet je doen: het hoofd van de dekolonisatie grijpen. Wie is dat? Onze leider, de president, voorzitter Bouterse. Daarom zijn alle pijlen gericht op Bouterse. Hij is niet alleen leider van het land, maar ook van de NDP. Ze denken dat het tijd is om hem te grijpen, maar er zijn voldoende mogelijkheden binnen de wet om te corrigeren wat fout is gegaan”, haalde Alibux aan.

“We buigen ons over alles met juristen, politici en ervaren mensen. Ik vraag u om uw ogen open te houden en geen hoop te verliezen. Wij komen eruit, zoals altijd en niemand gaat ons tegenhouden”, besloot Alibux.(GFC)