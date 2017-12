LVV en SinoSu ondertekenen MoU voor suikerrietteelt en -verwerking

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en SinoSu Development Group hebben een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) getekend voor de opzet van een suikerriet aanplant. Na de oogst van de suikerriet zullen de partners deze verwerken tot onder andere ethanol en suiker.

Voor dit suikerriet project is aan SinoSu N.V. een perceelland groot circa veertigduizend (40.000) hectare in het district Nickerie toegewezen.

Het ministerie van LVV en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) hebben onderzoek gedaan naar een ideaal perceelland voor de suikerrietaanplant. Eveneens is de opzet van een krachtcentrale opgenomen in de MoU. Voor de uitvoering van dit project gaat SinoSu andere partners in China aantrekken.

De MoU heeft een geldigheidsduur van twee jaar en naar verwachting zal het project in 2019 aanvangen. Voor de aanvang van dit project zal er een haalbaarheidsstudie gedaan worden waaraan veldonderzoeken zijn verbonden. Met de resultaten van de onderzoeken wordt een project ontwerp geschreven.

Ethanol is het alcohol dat in alcoholische dranken zit. Het ontstaat bij de natuurlijke gisting van suiker bij bepaalde gewassen zoals druif, granen, koolzaad en suikerriet. Tegenwoordig wordt ethanol op grote schaal industrieel gesynthetiseerd, onder andere in de petrochemische industrie.

Ethanol wordt gezien als een bruikbaar alternatief voor benzine, de biologische brandstof. Een auto stoot minder koolstofdioxide (CO2) uit wanneer deze op bio ethanol rijdt dan wanneer de auto op benzine rijdt.

Suriname zal met ondersteuning van China over ruim een aantal jaren ethanol produceren.(GFC)