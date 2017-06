“Lucht in auto tot 12x giftiger dan erbuiten”

🕔 14.jun 2017

Wandelen of fietsen langs drukke wegen is tot twaalf keer minder schadelijk voor kinderen dan hetzelfde traject afleggen in de auto. Dat blijkt uit Brits onderzoek. “Zeker met de airco aan krijgen kinderen de uitlaatgassen van voorliggers in hun gezicht”, luidt het.

Kinderen riskeren de hoogste blootstelling aan gevaarlijke dosissen luchtvervuiling wanneer ze in de auto zitten, niet te voet of op de fiets langs dezelfde route. Dat zegt professor David King, chemicus aan de universiteit van Cambridge en voormalig wetenschappelijk adviseur voor de Britse regering. “Ook al rij je met een minder vervuilende auto, wanneer je kinderen op de achterbank zet, stop je ze in een afgesloten doos waarin toxische gassen die de auto’s rondom uitstoten worden verzameld”, zegt King.

Ook eerder onderzoek toonde al aan dat in de auto zitten je niet beschermt, maar volgens King zijn die onderzoeken te weinig bekend en denken ouders te vaak dat hun kind veilig is ín de auto. “De vervuiling is vaak hoger dan buiten, omdat ze in de auto geconcentreerd zit. Zeker met de airco aan krijgen kinderen op de achterbank de uitlaatgassen van voorliggers in hun gezicht.”

Wandelen en fietsen

Volgens professor Stephen Holgate, astma-expert aan de unief van Southam en hoofd van het Royal College of Physicians, dat onderzoek doet naar luchtvervuiling, ligt de blootstelling voor kinderen negen tot twaalf keer hoger in de auto dan buiten. “Wandelen of fietsen langs hetzelfde traject is minder schadelijk, onder meer omdat de gezondheidsvoordelen van wandelen of fietsen de negatieve impact van vervuilde lucht inademen, overtreffen.

Mochten meer bestuurders dat weten, denk ik dat ze twee keer zouden nadenken over hoe ze hun kinderen vervoeren”, zegt King. Hoe dan ook is de auto voor iedereen de slechtste optie. Bij volwassenen verhoogt het riscio op cardiovasculaire ziektes. King legt de nadruk op kinderen, omdat de giftige partikels in uitlaatgassen nog schadelijker zijn voor hen.

Files en tunnels

“Hoe meer roetdeeltjes een kind inademt, hoe groter het risico op een verminderde longfunctie”, meent professor milieu-epidemiologie Tim Nawrot van de UHasselt en de KU Leuven. Volgens hem is er ook een verband met te laag geboortegewicht en verminderde concentratie. “Je kunt in files en tunnels de buitenluchtcirculatie blokkeren, maar de kleinste partikels komen toch overal door. De enige oplossing is een globale strijd tegen luchtvervuiling en zich op andere manieren verplaatsen.”(HLN.be)