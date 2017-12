‘Live your Dreams’ concert van Shailendra Bhoelai

Shailendra Bhoelai geboren in een muzikale familie te Saramacca en heel jong geëmigreerd naar Nederland volgt zijn spirituele dromen al zijn leven lang.

Het concert donderdag 7 december bij Flex Mall staat in het teken van ‘Live your Dreams’. Bhoelai zegt het levende voorbeeld te zijn dat alles mogelijk is als je maar in jezelf gelooft.

Het concert is een weergave van zijn muzikale carrière en creativiteit. Ook zullen er lokale topmuzikanten hun bijdrage leveren.

Vanaf zijn kinderjaren zit het creatieve en muzikale in zijn bloed en is hij al heel erg actief bezig als autodidact met sounds en beelden. Met name de oude Bollywood films en Indiase klassieke muziek hebben een grote rol gespeeld in zijn muzikale ontwikkeling.

Als producer en filmcomposer heeft hij al heel wat furore gemaakt zowel nationaal als internationaal. Op Surinaams gebied heeft Bhoelai meegewerkt aan de drama documentaire “ Het geheim van Mariënburg” geregisseerd door niemand minder dan Ramdjan Abdoel Rahman.

Als hoogtepunt in zijn muzikale carrière heeft Bhoelai recentelijk op 15 november 2017 een award binnen weten te slepen op het filmfestival KaPow IFF (Hollywood) als Filmcomposer voor de soundscoring “Dark Love”.

Dit heeft deuren geopend voor hem om met filmproducers uit Hollywood te werken waaronder Chris Kooreman (MD van Beat Royalty Group, Inc) waar de Surinaamse Jazz zangeres Sabrina Starke destijds onder contract stond.

Ook met filmmaakster Anna Spyrou (Los Angeles) heeft Shailendra Bhoelai een samenwerkingsverband.(GFC)