Lijk vermoorde vrouw aangetroffen in woning

Het lijk van een vrouw is vandaag in een woning aan de Ahensastraat aangetroffen. Het lijk was in verre staat van ontbinding, meldt het KPS. Het vermoeden bestaat dat het in deze gaat om het lijk een vrouw die in december als vermist was opgegeven bij de politie.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer, vermoedelijk van Braziliaanse afkomst, is voor obductie in beslag genomen. Aan de hand van de aangetroffen sporen, kan er worden vastgesteld dat er sprake is van een misdrijf, schrijft de politie verder.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de politie van Geyersvlijt en de afdeling Kapitale Delicten.(GFC)