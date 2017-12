Lieve mensen brengen kind en knuffel weer bij elkaar

Finn Regan-Alexander heeft zijn aapje terug. Het jochie van twee had zijn speelgoedaapje Mac laten liggen aan boord van een toestel van Aer Lingus.

Moeder Louise deed een oproep op Twitter, wat een stortvloed van meldingen opleverde: Mac zou zijn gesignaleerd in pubs, vliegtuigen en op een politiebureau in Glasgow.

My baby boy left his favourite monkey in seat 20A on EI911 12.50 dept. Gatwick to Knock @AerLingus @Irelandwest can we locate him for Christmas I have one v sad boy tonight 😢 pic.twitter.com/JlKwrUNJs5

— Louise (@LouLouRay) 19 december 2017