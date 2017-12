Legale verkoop marihuana stijgt in VS

De omzetten van marihuanaverkopers in de Verenigde Staten stijgen steeds meer. Dit jaar werd al 30 procent meer weed legaal verkocht in de VS.

Volgend jaar zou de omzet nog eens 45 procent kunnen stijgen, staat in het jaarverslag van Marijuana Business Daily.

Californië werd in 1995 de eerste Amerikaanse staat die marihuana legaliseerde voor medicinaal gebruik. Daarna volgende nog acht staten die de drug ook voor recreatief gebruik toelieten.

Hoewel medicinaal gebruik van marihuana in 23 staten is toegestaan, is het op federaal niveau nog steeds verboden de plant te bezitten, kweken, kopen of te verkopen.