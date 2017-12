Leeuwenspeld voor Hemant Lachman

🕔 20.dec 2017

Hemant Lachman heeft maandag uit handen van burgervader van Hoogvliet, Edwin Smid, de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld gekregen. Hij kreeg die onderscheiding in het kader van 30 jaar inzet voor diverse vrijwilligersorganisaties.

Lachman is in het dagelijks leven ondernemer, investeerder en belegger. Naast zijn eigen werkzaamheden zet hij zich de laatste jaren onder andere in voor het grootste Hindoestaanse openluchtfestival van Europa het Milan Summer Festival, Kenniskring Nederland – Suriname en het ontwikkelen van de nieuwbouw Dew Mandir.

Lachman is van mening dat meer mensen een deel van hun tijd moeten investeren in sociaal- maatschappelijke- en culturele doeleinde voor het behoud van hun identiteit.

Satya Dharma spreekt hiermee haar waardering uit voor zijn jarenlange onbaatzuchtige inzet voor Hindoestanen uit Den Haag en omstreken. Volgens Ram Rambaratsingh, voorzitter van Satya Dharma Nederland, kan cultuur en religie bijdragen aan versterking van de positie van de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Emancipatie is een doel dat nog steeds moet worden nagestreefd en religie is daarbij een belangrijk middel. Ook in Rotterdam zijn Hindoestanen nog steeds ondervertegenwoordigd op de hogere posities.

Stichting Satya Dharma reikt jaarlijks een beperkt aantal onderscheidingen uit aan personen die zich op sociaal-maatschappelijk, culturele, sport, onderwijs en religieus gebied verdienstelijk hebben gemaakt.

De stichting is voornemens om elk jaar de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld uit te reiken aan personen die zich sterk maakt voor de positie van de Hindoestaanse gemeenschap.

Foto van links naar rechts: Hemant Lachman, Edwin Smid, Ram Nathie en Ram Rambaratsingh.

(GFC)