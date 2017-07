Leerrijke dag voor Mulo Onverdacht bij CCS

🕔 04.jul 2017

Het was weer eens een leuke dag in de bibliotheek van de Cultureel Centrum Suriname(CCS). 123 leerlingen van Mulo Onverdacht waren aanwezig en werden met verschillende activiteiten beziggehouden.

In de Chinese Corner mochten zij na de infosessie leren tellen in het Chinees, in de Unicef corner werden de Sustainable Development Goals uitgelegd, waarna men mocht meedoen met een Kwartetspel.

In de American corner kwamen verschillende landmarks en studiemogelijkheden in de USA aan de orde. Ook werd de film Spijt ( een overtuigend drama over pesten) vertoond.

Enkele scholieren assisteerden de kookploeg van het CCS bij het klaarmaken van een heerlijke tjauw fan.

De Effendi Ketwaru Volksmuziekschool verzorgde ook een muzieksessie, in het theoretisch gedeelte leerden de scholieren enkele muzieknoten kennen en in het praktisch gedeelte mochten zij hun kunnen op de drum tonen.

Het geheel werd afgesloten met zang en een motivational speech van Shanique, een jonge medewerkster van de bibliotheek.(GFC)