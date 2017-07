Leerkrachten getraind in handelen van autistische kinderen

🕔 11.jul 2017

Het Pedologisch Instituut (PI) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft onlangs leerkrachten getraind in de ‘Floor Play’ methode. Floor play is bedoeld voor leerkrachten, ouders, begeleiders en hulpverleners van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben.

Het gaat hierbij om kinderen met autisme spectrum stoornissen en/of meervoudige beperkingen. Het doel van deze training is te komen tot professionalisering van de medewerkers van het PI, en om de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.

De training duurde 3 dagen en was een samenwerking van het PI en de organisatie ‘Leraren Zonder Grenzen’ uit België. De trainers waren Angelique Locher-Schaap en Susan Chin A Pauw.

Van de getrainden zijn 2 voor de school te Moengo, 2 voor de S.O.Maretraite, 2 voor de school te Brokopondo en 5 voor het PI.

Volgens Henry Esajas, hoofd van het instituut, werden deze tools reeds toegepast. “Dit zijn allemaal mijlpalen in de Surinaamse geschiedenis, omdat er in het binnenland geen klassen waren voor Speciaal Onderwijs.

De openbare school te Moengo is de eerste met een klas voor leerlingen met speciale leerbehoeften. Op O.S. Maretraite wordt al vroegtijdig gesignaleerd welke leerbehoeften het kind heeft, dankzij de orthopedische en de psychologische inzet die uitwijst dat het kind gestremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Wij beginnen kleinschalig, maar de vraag is groot.”

De praktijk wijst volgens Esajas uit dat er weinig aandacht is voor deze doelgroep. De afdeling stopt dus de hand in eigen boezem en gaat zelf op zoek naar tools voor ons personeel in overleg met de leiding van het MinOWC. “Deze leerlingen zijn speciaal en moeten ook een plek in de maatschappij krijgen. Training volg je als leerkracht , omdat je er wat uit leert en je het daadwerkelijk kan toepassen in de praktijk. Door middel van deze training kun je heel veel zelf oplossen binnen de school. Het komend schooljaar gaan wij een gericht programma draaien en daarna zal er een evaluatie volgen,” aldus Esajas.(GFC)