Launch All Stars videoclip ‘Kom uit de kast’

🕔 03.jul 2017

In Suriname is het mogelijk om openlijk als LGBT-er door het leven te gaan. Geweld tegen homo’s is zeldzaam. Maar … binnen veel Surinaamse gemeenschappen rust er echter nog een taboe op het onderwerp. Dat maakt de drempel om uit de kast te komen soms hoog.

Corona Band kwam enige tijd in Nederland uit met het nummer ‘Kom uit de kast’.

De krachten zijn gebundeld en zowel in Nederland als in Suriname zijn mensen op het idee gekomen om een All Stars videoclip van ‘Kom uit de kast’ uit te brengen.

In Suriname zijn dat de vereniging voor gay professionals Parea en de organisatie Women’s Right Centre (WRC).

Deze All Stars videoclip wordt dinsdag gelanceerd om 19.00 uur in Buitengewoon. De toegang is gratis.(GFC)