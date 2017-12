Landbouwmissie Mexico in Suriname voor aanzet samenwerking

Mexico is geïnteresseerd in de gewassen peper en ananas uit Suriname. Vorige week was er een landbouwmissie van Mexico op bezoek in ons land. Het doel van het bezoek was om te identificeren op welk gebied Mexico en Suriname kunnen samenwerken teneinde de landbouwsector in beide landen op een hoger niveau te brengen.

De missie heeft gesprekken gevoerd met minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn staf. Daarna kreeg zij een rondleiding op verschillende landbouwgebieden bij onder andere Matta, Weg naar Zee en Nickerie. De proeftuin te Dirkshoop te Saramacca werd eveneens aangedaan.

César Francisco Galaviz is directeur-eigenaar van High Tech Agroindustrial (HTA) en zijn bedrijf verbouwt en verkoopt habanero pepers. HTA is ook gespecialiseerd in het extraheren van de capsaïcine van pepers, welke zij ook produceert en verkoopt.

Nancy Santana Buzzy en Wilson Baeza zijn verbonden aan agrarische wetenschappelijke instituten in Mexico. Beiden zijn verbonden aan de Mexicaanse overheid met name het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Landbouw.

Er heeft kennisuitwisseling onderling plaatsgevonden tussen de deskundigen van Suriname en Mexico van onder andere ziekte, plagen en variëteiten van pepers. De deskundigen waren onder de indruk van de rijkdommen van Suriname: de gunstige klimatologische omstandigheden, aanwezige waterbronnen en de verschillende vruchtbare grondsoorten.

Aan stakeholders, waaronder studenten van het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) en Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS), zijn presentaties verzorgd.

In oktober 2016 heeft het ministerie van LVV deelgenomen aan de 6e bijeenkomst van de Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA) in Mexico. Tijdens deze bijeenkomst zijn gesprekken gevoerd tussen Suriname en Mexico. Binnenkort zullen beide partijen deze aanzet van samenwerking verder uitwerken. De missie is bereid belanghebbenden uit Suriname te laten halen naar Mexico voor verdere kennisuitwisseling.(GFC)