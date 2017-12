Kwaliteit sperma neemt na 35ste aanzienlijk af

🕔 11.dec 2017

Rond het dertigste levensjaar vermindert je spermakwaliteit al behoorlijk. Volgens onderzoekers van de Britse Universiteit van Sheffield stijgt daardoor de kans op een baby met schizofrenie of het Syndroom van Down. Bovendien doet een man er na zijn 45ste verjaardag gemiddeld vijf keer langer over de partner te bevruchten, schrijft dokterdokter.nl.

Eerder bleek al uit Frans onderzoek dat de kans op een miskraam bij een vrouw aanzienlijk toeneemt, wanneer mannen tot hun veertigste wachten met het starten van een gezin. Dit heeft te maken met de verslechterde kwaliteit van hun sperma: de zaadcellen worden minder beweeglijk en het aantal afwijkende zaadcellen (iets) groter.

De wetenschappers onderzochten 12.000 patiëntendossiers van koppels die onder behandeling waren bij een vruchtbaarheidskliniek in Parijs. Hieruit bleek dat vrouwen met partners van 35 jaar of ouder meer miskramen hadden dan vrouwen met jongere partners, ongeacht hun eigen leeftijd. De leeftijd van mannen bleek ook de kans om zwanger te worden te beïnvloeden, die was kleiner boven de veertig jaar.

Yves Ménézo, een embryoloog in het Eylau Centrum voor hulp bij voortplanting, zegt dat oudere mannen minder vruchtbaar zijn omdat genetische defecten zich in hun sperma opstapelen. Bij jongere mannen is deze schade gering en kunnen de defecten nog gerepareerd worden in de bevruchte eicel. Maar bij oudere mannen kan de hoeveelheid DNA-schade overweldigend zijn voor het natuurlijke herstelmechanisme van hun lichaam.

Ménézo vermoedt dat er een beslissende drempel van DNA-schade bestaat. Boven die drempel kan de schade niet meer hersteld worden en kunnen genetische fouten tot de embryo doordringen met een vergrote kans op een miskraam als gevolg.(dokterdokter.nl)