“Kritieken over problemen met moni karta misplaatst”

🕔 16.sep 2017

Alles verloopt goed met de moni karta. De kritiek dat er iets mis is, waardoor het gros van de pinpassen bij de pinmachine wordt ingeslikt en dat er niet voldoende voorlichting is gegeven, berust niet op waarheid.

Van de 16.000 uitgegeven kaarten zijn slechts 587 door de pinautomaat ingeslikt. Wat vermeld moet worden is dat sommige bezitters van zo een pasje een verkeerde pincode intoetsen, waardoor de machine deze inneemt. Anderen hebben de kaart op de verkeerde wijze ingeschoven met alle gevolgen van dien. Er zijn ook gevallen waar de fout zelf bij de automaat lag.

Uit de administratie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting blijkt dat de ‘ingeslikte kaarten’ reeds zijn teruggegeven aan de bezitters. Een aantal van 77 moet nog geretourneerd worden door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), zeggen Monche Atompai en Anuschka Gopalrai respectievelijk coördinator van de Administratie Uitbetaling Sociale Voorzieningen en directeur van het AOV-fonds.

De beide functionarissen geven aan dat de voorlichting in alle talen is gegeven, waarvan in de laatste programma’s zelfs een demonstratie werd gegeven van hoe de kaart gebruikt moet worden.

Dat pinpassen zijn ingeslikt door de automaat kan gebeuren, maar de functionarissen zijn niet te spreken over de onnodige kritiek. Als het voorlichtingsgedeelte niet goed was, zou er overigens een hoger aantal ‘ingeslikte pinpassen’ geregistreerd zijn. In procenten uitgedrukt is 3,4% van de 16.000 ingeslikt, zegt Gopalrai.

Wat de functionarissen ook stoort, is dat zodra de regering een goed project uitvoert “er mensen zijn die redenen zoeken om de zaak te bekritiseren. Dit project van de regering is een groot geschenk aan de samenleving”.

Atompai benadrukt het gemak om nu met de moni karta geld te ontvangen en gebudgetteerd uit te geven. Dit betekent een verademing voor de kascliënten die niet in de lange rijen hoeven te wachten op hun geld.

Op een paar kleine gevallen na kan het project nu al een succes genoemd worden. Moni karta is bedoeld als gemak voor AOV’ers, mensen met een beperking en de groep die financiële bijstand ontvangt.(GFC)