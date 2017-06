Kries Ramkhelawan ontvangt Diaspora oorkonde

🕔 20.jun 2017

Als waardering voor zijn diverse optredens als internationale Baithak Gana zanger, heeft Kries Ramkhelawan de Diaspora oorkonde ontvangen van de stichting Satya Dharma uit Hoogvliet in Rotterdam.

Deze plechtigheid heeft op Vaderdag plaatsgevonden in Den Haag. De huldiging is in samenwerking met de stichting Hindustani uit Den Haag.

Ram Rambharatsingh en Ramon Ramsodit van stichting Satya Dharma hebben de oorkonde aan de zanger uitgereikt.

Het meest indrukwekkende van Ramkhelawan is dat hij zijn kennis overdraagt aan basisschoolleerlingen en personen van middelbare leeftijd. Verder verzorgt hij trainingen in het bespelen van harmonium, dhool en andere instrumenten die bij Baithak Gana thuishoren. Door de kennisoverdracht blijft deze muziekstijl nog enkele generaties bestaan.

Naast de zangkwaliteit van Ramkhelawan is de zanger ook bezig met ouderen (seva), stimuleert kinderen om aan ouderen voedsel te brengen en met eigen hand te voeden. “Dus geen eten kopen voor de ouderen, afgeven en vertrekken. Nee, het eten meenemen en ter plekke de ouderen voeden.” Op deze manier leert hij de kinderen wat seva is, meldt stichting Satya Dharm in een persbericht.(GFC)