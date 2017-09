Komst waterproductiecentrale in Commewijne een mijlpaal voor Suriname

In februari 2018 start in opdracht van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) de bouw van een waterproductiecentrale te Commewijne. Het drinkwaterproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Belgische Watergroep.

Donderdag vond de ondertekening plaats van de financiële overeenkomst tussen de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad, minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) Regilio Dodson, de directeur van de SWM Marlon Oosterling en de Directeur Algemene Zaken van De Watergroep Sammy Woyts.

Het project duurt 16 tot 18 maanden voordat het bedrijf van start kan gaan met de uitvoering. “We doen er alles aan om de kar zo snel en hard mogelijk te trekken zodat dit waterprobleem in Commewijne tot het verleden kan behoren”, stelt de directeur.

Na de bouw van de centrale is de SWM belast met het onderhoud hiervan en de distributie van het water.

De directeur van De Watergroep legt de nadruk op het feit dat het project even belangrijk is voor hen. Het is de missie van het bedrijf om de kennis die is opgebouwd uit te dragen aan Suriname.

“Wij willen dat de mensen hier samen met ons het water kunnen maken. Het ligt in de bedoeling dat zij de technische capaciteiten opdoen om nu en in de toekomst het water zelf te produceren”, zegt directeur Woyts.

Met de afspraken die nu zijn gemaakt is De Watergroep ervan overtuigd dat dit project een goed verloop zal hebben.(GFC)