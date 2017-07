‘Kom uit de kast’ is online

Corona Band lanceerde in mei 2017 het nummer ‘Kom uit de kast’ dat is geschreven door Jan Bruyning. Dit nummer inspireerde Mikel Haman van Stichting SURVIBES en Guus Pengel om een all star versie te maken met een duidelijke oproep voor een gay-straight coalitie in Suriname en Nederland.

In Suriname werd het werk gedaan door Parea (Winston Lieveld), Women’s Rights Centre (Carla Bakboord) & LGBT Platform. Het lied is uitgebracht in JULI 2017 en is het begin van een campagne over trots en acceptatie van lgbt-ers.

De musical director is Harto Soemodihardjo Studio, de regie van de clip is in handen van Gino Refos.

Bekijk hier de clip: https://www.youtube.com/watch?v=vq8Y0glC7iU&feature=youtu.be

De artiesten die hebben meegewerkt zijn: Eddy Assan, Narsingh Balwantsingh, Wilson Boldewijn, Francisca Burgos, Rabella De Faria, Mrs. King Flower, Gerda Havertong, Glenn Helberg, Denise Jannah, Jeannine La Rose, Jetty Mathurin, Raj Mohan, Carolina Mout, Maureen Pengel, Omri Tindal, Stanlee Rabidin, Soerin Ramkhelawan, Brahma Ramsodit, Jörgen Raymann, Ed Rust, Silvy Singoredjo, Ronald Snijders, Harto Soemodihardjo, Patrick Tevreden, Evita Tjon A Ten, Mark Westfa, Ulrike Westfa, Alfons Wielingen, Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Suriname: Maroef Amatstam, Carla Bakboord, Clifton Braam, Shailendra Girjasing, Karinha Basi, Karinha Queen, Winston Lieveld, Lisibeti, Stoffy Muringen, Bryan Muntslag, Trees Ralim, Dominique Ravenberg, Sijtske en Cher Spalburg.(GFC)