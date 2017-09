Kolonel die Derde Wereldoorlog voorkwam in armoede overleden

Op 26 september 1983, tijdens de periode die nu bekend staat als de Koude Oorlog, zag luitenant-kolonel Stanislav Yevgrafovich Petrov op de radar in een bunker dichtbij Moskou een Amerikaanse kernraket richting de toenmalige Sovjet Unie vliegen.

Petrov had maar 15 minuten om te beslissen wat hij moest doen. Want vanaf het moment dat de raketten in Amerika waren afgevuurd, had het Kremlin slechts een half uur om de rode knop in te drukken en ter vergelding een paar atoomkoppen boven de VS te laten exploderen.

Het toenmalige beleid was namelijk: de tegenaanval lanceren zodra er een waarschuwing binnenkomt. Petrov had dus onmiddellijk het sein voor de tegenaanval moeten geven.

Vóór hij dat deed, wilde Petrov – in strijd met alle instructies – eerst vaststellen hoe serieus de dreiging was: “Mijn gemakkelijke fauteuil voelde aan als een gloeiendhete koekenpan en mijn benen werden slap.

Het was alsof ik niet meer op mijn benen kon staan – zó zenuwachtig was ik toen ik een beslissing moest nemen”, vertelde hij jaren later aan een Russisch medium.

Terwijl hij zat te dubben of hij wel of niet groot alarm moest slaan, gilden alarmsirenes en verscheen een melding dat nóg vier kernbommen onderweg waren.

Petrov hakte de knoop door en meldde zijn superieuren dat het een vals alarm moest zijn, veroorzaakt door een fout in het systeem. Later bleek inderdaad dat de Sovjetsatellieten zonlicht, dat werd gereflecteerd door wolken, hadden aangezien voor Amerikaanse bommen.

Enkele dagen terug werd bekend dat de stille, teruggetrokken man die in zijn eentje een atoomoorlog tussen Amerika en Rusland – en daarmee de Derde Wereldoorlog – had voorkomen, al enkele maanden terug is overleden.

Hij stierf zoals hij geleefd had: onopgemerkt, in relatieve armoede, in zijn eenvoudige woning in een dorpje, dichtbij Moskou.