Kokosvet en kokosolie: hype of gezond?

🕔 27.sep 2017

Kokosolie en kokosvet houden de gemoederen al lange tijd bezig. In de media wordt veel tegenstrijdige informatie verspreid en er zijn duidelijke voor- en tegenstanders. Kokosolie zou goed zijn voor je stofwisseling, bloedglucose, je huid en je haar. Maar kokosolie zou juist weer slecht zijn voor je cholesterol. Wat kun je nog geloven? Is er sprake van een hype of zijn kokosvet en kokosolie echt gezond?

Wat zijn kokosvet en kokosolie?

Wanner je op zoek gaat naar kokosvet in de winkel kom je vaak de term kokosolie tegen. Kokosvet en -olie zijn hetzelfde product, alleen is kokosolie de vloeibare variant. Pas vanaf een graad of 25 wordt kokosvet vloeibaar. In landen waar kokos met name verbouwd wordt, zoals Indonesië, is kokosolie daarom meestal vloeibaar. In Nederland heeft het product juist vaak een vaste vorm. Kokosvet wordt geperst uit het welbekende witte vruchtvlees van de kokosnoot. Dit vruchtvlees bestaat gemiddeld voor 34 procent uit vet.

In kokosolie bakken/frituren?

Kokosolie wordt door de hobbykok steeds vaker gebruikt om in te bakken en frituren. Ook op veel foodblogs wordt het aangeraden als het ultieme bak- en braadproduct. De vraag is: kun je wel in kokosolie bakken of frituren?

In principe is geraffineerde kokosolie geschikt om in te bakken, braden en frituren – jawel, ook deze olie wordt meestal gezuiverd voor je het in de winkel vindt. Je kunt het namelijk tot hoge temperatuur verhitten. Ook is kokosvet minder gevoelig voor oxidatie dan veel andere oliën. Het wordt hierdoor minder snel ‘ranzig’.

Het is belangrijk om te weten waarom kokosvet niet snel ranzig wordt: hoe meer verzadigde vetten, hoe minder gevoelig voor oxidatie. Dit is precies de reden dat kokosolie niet is opgenomen in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Verzadigde vetten zijn namelijk niet goed voor het cholesterol. Hieronder lees je meer over de gezondheidseffecten van kokosolie.

Is kokosolie gezond of niet?

Aan kokosolie worden allerlei positieve gezondheidseffecten toegeschreven. Het zou een goede anti-oxidant zijn, het doodt bacteriën, virussen en schimmels, helpt de vetverbranding te verhogen en vermindert je hongergevoel. Klinkt als een ware superfood.

Toch is het antwoord op de vraag of kokosolie gezond is helemaal niet zo eenduidig. Geen van deze gezondheidsclaims is namelijk afdoende bewezen of goedgekeurd door officiële instanties zoals de Europese Voedselveiligheidsorganisatie (EFSA).

Kokosolie en cholesterol

De relatie tussen kokosolie en cholesterol is niet geheel duidelijk. Kokosolie bevat veel verzadigd vet, waaronder laurinezuur. Verzadigde vetten verhogen het cholesterol en een hoog cholesterol is een van de risicofactoren voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Vanwege dit argument lijken kokosvet en -olie ongezond.

Soms wordt gezegd dat laurinezuur een speciale soort verzadigd vet is, omdat het scheikundig gezien een middellange keten heeft, waardoor het efficiënter energie zou kunnen leveren. Er is een verscheidenheid aan onderzoek naar mogelijke verschillen tussen bepaalde soorten verzadigd vet, maar tot op heden is er nog niet voldoende bewijs om te zeggen dat de verzadigde vetten in kokosvet een positieve bijdrage hebben op de gezondheid.

De Europese Voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) stelt in een rapport ook dat er nog te weinig informatie is om uitspraken te doen over eventuele verschillen in verzadigde vetzuren.

Advies over kokosvet en kokosolie

Eet je over het algemeen gezond met veel onverzadigde vetten en weinig verzadigde vetten, dan kun je best een keer kokosvet gebruiken. Vooral de balans is hierbij belangrijk.

Toch is het advies niet te vaak kokosvet of -olie te gebruiken. De positieve gezondheidseffecten van kokosolie zijn namelijk niet goed genoeg onderzocht en niet bewezen. De negatieve effecten van verzadigde vetten voor de gezondheid – die volop in kokosolie en kokosvet aanwezig zijn – zijn daarentegen wél bekend. Daarom is kokosolie ook niet opgenomen in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.(dokterdokter.nl)