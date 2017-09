Knoflook als remedie tegen hoge bloeddruk

🕔 17.sep 2017

Het is al langer bekend dat knoflook de bloeddruk kan verlagen bij patiënten met onbehandelde hypertensie. Een nieuwe Australische studie suggereert nu dat knoflook tevens een nuttige aanvulling vormt op medicijnen tegen hoge bloeddruk.

Sommige hypertensiepatiënten houden een hoge bloeddruk, ondanks dat ze bloeddrukverlagende medicijnen slikken, schrijft dokterdokter.nl.

Om te zien of knoflooksupplementen de bloeddruk kan verlagen bij dit soort patiënten, selecteerden Australische artsen 50 hypertensiepatiënten voor een proef. Gedurende 12 weken kreeg een deel van de groep 4 capsules met knoflookextract toegediend.

Aan het eind van de proef hadden de patiënten die dagelijks knoflooksupplementen innamen een lagere bloeddruk dan de patiënten die een placebo slikten, zo rapporteren de wetenschappers van de Universiteit van Adelaide. De systolische (bovendruk) bloeddruk was ongeveer 10 mm Hg lager in de “knoflookgroep” in vergelijking met placebogroep.

Goed voor het hart

Het is al langer bekend dat knoflook goed is voor het hart. Zo hebben voorgaande studies aangetoond dat knoflook cholesterolverlagend werkt en het de bloeddruk omlaag stuwt bij mensen met onbehandelde hypertensie. Onderzoeker Karin Ried stelt dat dit het eerste onderzoek is waarbij het effect van knoflook is aangetoond als aanvulling op bestaande medicijnen tegen hoge bloeddruk bij patiënten met behandelde maar ongecontroleerde hypertensie.

Blijf medicijnen nemen

Ren niet direct naar de drogist om een vooraad knoflookcapsules in te slaan. Experts zeggen dat knoflooksupplementen alleen gebruikt moeten worden na het inwinnen van medisch advies, aangezien knoflook bloedverdunnend werkt en kan inwerken op sommige medicijnen.

Ellen Mason, senior hartverpleegkundige bij de Britse Hart Stichting waarschuwt:

Deze studie toont aan dat knoflook een lichte verlaging van de bloeddruk teweeg brengt, maar het effect is niet significant genoeg of bij voldoende patiënten getest om momenteel knoflook aan te mogen aanbevelen in plaats van medicatie. Geniet van knoflook als onderdeel van je voedingspatroon, maar stop niet met het nemen van je bloeddrukverlagende medicijnen.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Maturitas.(dokterdokter.nl)