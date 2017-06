Kleuterjuf ontslagen omdat ze in pornofilms meespeelt: “Ik geef graag les en ik hou van seks, wat is het probleem?”

🕔 23.jun 2017

Een carrière als pornoster combineren met de job van kleuterjuf? Nina Skye zag er alvast geen graten in. Haar bazen van de katholieke school konden er echter iets minder mee lachen en zetten haar na rijp beraad op straat. “Dat beroep is in strijd met de religieuze waarden die we willen uitstralen”, klinkt het.

De 21-jarige schoonheid uit Los Angeles speelde al mee in films met veelzeggende titels als ‘Amateur Allure’ en ‘Swallow Salon’. Een man of vrouw als bedpartner, daar maalt ze duidelijk niet om.

“Ik geef graag les en ik hou van seks”, maakt Nina duidelijk. “Als het mocht, zou ik beide jobs combineren. Maar het druist in tegen hun denkpatronen, zeggen ze. Denk bijvoorbeeld aan het fameuze standpunt rond seks voor het huwelijk. Het contract dat ik tekende, hield volgens hen ook in dat ik me daar niet aan zou bezondigen.”

“Ze probeerden me nog uit het pornowereldje te halen. Ze boden mij zelfs hulp en goede raad aan. Maar ik wil dat bestaan niet opgeven, ook al was ik echt een goede juf.”

Over haar echte beweegredenen laat Nina geen twijfel bestaan. “Het is makkelijk geld. Voor mijn eerste rol kreeg ik direct 2.500 dollar (2.230 euro). Er hangt een groot taboe rond, maar dat kan mij niet schelen. Ik heb een zeer open geest en ga anderen niet veroordelen voor wat ze doen.”(HLN.be)