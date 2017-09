Klassenjustitie? Rijke studente is te intelligent voor gevangenis, meent rechter

🕔 26.sep 2017

Een studente die onder invloed van alcohol en mogelijk drugs een man neerstak en mishandelde, wordt daar niet voor gestraft omdat zij te intelligent is om naar de gevangenis te gaan – vindt een rechter.

Lavinia Woodward (24) had een afspraakje met een man die zij op Tinder had ontmoet. Na een hoeveelheid alcohol en drugs ging de vrouw, die medicijnen studeert aan de prestigieuze Oxford Universiteit, de man in december 2016 te lijf.

De man liep snijwonden aan zijn handen op en werd in zijn onderbeen gestoken. Op de bandopname van de alarmmelding is te horen hoe de man schreeuwt dat hij is neergestoken.

Hoewel Woodward een volmondige bekentenis aflegde, is rechter Ian Pringle van de Oxford Crown Court van mening dat de kansen van de vrouw om arts te worden in rook zouden opgaan als hij haar veroordeelde.

Hij verklaarde haar maandag daarom onschuldig en Woodward mocht als vrije vrouw de rechtszaal verlaten. Zij moet wel iets doen aan haar alcohol- en drugsprobleem.

Online werd woedend gereageerd. Velen wezen erop dat wanneer het een man betrof, hij zeker naar de gevangenis zou zijn gestuurd.

Britse media schrijven dat Woodward, die de rechtszaal verliet met een grote grijns op het gezicht, klaagt dat zij nu niet eens meer naar een nachtclub kan gaan omdat zij overal wordt herkend – hoewel zij pontificaal naakt poseerde voor een kalender (foto).

Zij logeert “noodgedwongen” in de miljoenenvilla van haar ouders en brengt haar dagen door met shoppen, schrijft de Engelse Sun.