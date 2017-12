Kirpalani en Fernandes geven terug aan de samenleving

🕔 04.dec 2017

Ruim 48 kinderen van kinderhuis Mijnzorg zijn zondag in het zonnetje gezet door Kirpalani’s en Fernandes Bakkerij. De kinderen en hun begeleiders brachten een bezoek aan het filiaal van Kirpalani aan de Maagdenstraat en mochten elk een cadeautje ter waarde van SRD 75 uitzoeken.

Voorts werden ze getrakteerd op lekker eten, dranken en snacks, terwijl ze ook mochten meedoen aan alle activiteiten in de grote activiteitentent. Bovendien kregen ze van Fernandes Bakkerij elk een goed gevulde tas en kerstbrood mee.

Begeleidster Urelie Acton van Mijnzorg was ontzettend blij met dit initiatief, waarvan ze hoopt dat het een jaarlijks terugkerend karakter zal hebben. Kinderdag wordt op 5 december gevierd, terwijl vandaag Internationale Dag voor mensen met een beperking is. “Je hebt kinderen met een beperking, je hebt kinderen die een bagage hebben, je hebt kinderen zonder ouders, wezen en halfwezen, en ik ben blij dat die kinderen ook in aanmerking komen voor een cadeautje en een dagje uit”, zei Acton.

Terug geven aan de gemeenschap



Volgens Kenneth Kross, bestuurslid van de Stichting Kirpalani, is de keuze voor een kindertehuis niet makkelijk geweest, aangezien er heel veel kindertehuizen zijn. Na goed overleg en op advies is contact gemaakt met kinderhuis Mijnzorg. “En de doelgroep kwam heel goed overeen met wat wij wilden doen”, legt hij uit. Zo is gekeken naar de leeftijdscategorie van de kinderen, terwijl vanwege logistieke redenen ook rekening is gehouden met de grootte van de groep. De activiteit van vandaag is één van de manieren waarop Kirpalani graag terug geeft aan de gemeenschap.

Een goede synergie

Sergio Emanuels, Marketing Manager Fernandes Bakkerij, zegt desgevraagd dat Fernandes altijd enthousiast is om te helpen, zeker als het gaat om zulke bijzondere dagen als Kinderdag. “We doen altijd iets leuks op Kinderdag en we waren vroegtijdig benaderd door Kirpalani om samen dit project uit te voeren. We denken ook na hoe we zelf activiteiten kunnen ontplooien, maar als we door andere bedrijven worden benaderd om samen iets te doen voor de gemeenschap, dan is dat een goede synergie,” aldus Emanuels.



Diverse activiteiten

Naast kinderhuis Mijnzorg waren er andere groepen die een leuke kinderdag konden meevieren. Ook klanten die een cadeautje voor hun kind kochten, mochten voor hun kroost suikerspin, schaafijs en popcorn halen.

De cadeautjes konden ter plekke verpakt worden, de kinderen werden in de gelegenheid gesteld hun cadeautje door Sinterklaas overhandigd te krijgen en ze mochten daarvan een foto maken. Een clown, een DJ en de mascotte Snackman van Fernandes Snacks voegden extra sfeer toe aan de activiteiten voor de kinderen.(GFC)