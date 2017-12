Kippendief dodelijk geraakt

🕔 20.dec 2017

De 45-jarige verdachte, Dharminderpersad Nathoenie, werd dodelijk geraakt door een kogel uit een jachtgeweer. De politie van Uitvlugt speelde in op een dievenmelding op een adres in het ressort Uitvlugt, waarbij de verdachte beschoten is. Daar aangekomen, werd het levenloos lichaam van de verdachte aangetroffen, schrijft de PR van het KPS.

Volgens verklaring van één van de bewoners werd Nathoenie door zijn broer op heterdaad betrapt tijdens het stelen van kippen. De broer bewapende zich met zijn jachtgeweer en loste twee schoten.

De andere broer die de knallen hoorde, spoedde zich naar beneden en vroeg wat er aan de hand was. De schutter gaf aan op een verdachte te hebben geschoten, maar er niet zeker van te zijn als die is geraakt.

Beide broers gingen op onderzoek uit en troffen aan de voorkant van de schutting het levenloos lichaam van Nathoenie aan. Op het terrein werd een zak met twee kippen gevonden.

De twee broers schakelden de politie in. Bij aankomst van de politie bleek de overledene een bekende van de politie te zijn. Tegen onbekenden is in het verleden meermalen aangifte van diefstal van kippen gedaan door de twee broers.

Het lijk is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Het jachtgeweer, die legaal de bewoner toebehoort, is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.(GFC)