‘Kinderen die complimenten krijgen over intelligentie spelen vaker vals’

🕔 13.sep 2017

Kinderen die complimenten krijgen over hoe slim ze zijn zouden volgens onderzoekers vaker oneerlijk zijn of bedriegen.

Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Toronto, de universiteit van Californië en de Chinese Hangzhou Normal Universiteit, meldt NU.nl.

Volgens de onderzoekers is het complimenteren een van de meest gebruikte vormen van ouders en leraren om waardering uit te spreken. “Maar wanneer kinderen op de verkeerde manier gecomplimenteerd worden over hun intelligentie worden ze oneerlijk”, zegt onderzoeker Kang Lee.

Uit het onderzoek dat woensdag in het tijdschrift Psychological Science is gepubliceerd zou blijken dat dit effect kleiner is op kinderen die complimenten ontvangen op hun algemene gedrag in plaats van alleen op hun intelligentie. Tijdens het onderzoek werd aan 300 kinderen tussen de drie en vijf jaar oud gevraagd om een raadspel te spelen. Daarbij werden de kinderen in twee groepen verdeeld. De ene helft van de kinderen kreeg bij een goed antwoord het compliment dat het slim was. De andere helft van de kinderen kreeg te horen dat ze het goed hadden gedaan.

Camera’s

Vervolgens werden de kinderen met kaartjes met de vragen en antwoorden in de ruimte alleen gelaten. De kinderen moesten aan de onderzoekers beloven om niet stiekem naar de antwoorden te kijken. Vervolgens werden de kinderen met verborgen camera’s gefilmd om te zien of zij stiekem op het briefje gingen spieken.

Volgens de onderzoekers blijken dat de kinderen die als slim werden bestempeld vaker gingen spieken dan de andere kinderen. Daarbij werd geen verschil tussen de verschillende leeftijden gevonden. Dit sluit aan bij een tweede onderzoek waaruit bleek dat kinderen die door anderen als slim worden bestempeld ook eerder vals speelden. Volgens de onderzoekers blijkt uit dit onderzoek dat kinderen die te horen hadden gekregen dat ze een slimme repuatie hadden ook vaker bedrogen.

“Wanneer kinderen complimenten krijgen over hun intelligentie of horen dat anderen hen slim vinden worden de verwachtingen hoog gelegd”, zegt onderzoeker Li Zhao. “Kinderen voelen de druk om goed te presteren en aan deze verwachtingen te voldoen. Zelfs als dit betekent dat ze vals moeten spelen.”(NU.nl)