Kerstboodschap ABOP: laat ons dankbaar zijn

Kerstmis is een geweldige tijd van het jaar, maar het kan voor sommigen een moeilijke periode zijn. Als je eenzaam bent, je zorgen maakt over je baan, je gezondheid, je huwelijk of de dagelijks stijgende kosten van levensonderhoud kan kerst onaangenaam zijn.

Voor een heleboel mensen – zoals de mensen in de EHBO, brandweer, militairen en de politie- is de december maand helemaal geen feestperiode. Het is het harde werk van deze Surinamers die ervoor zorgt dat de feestelijkheden voortgaan. Onze hulpdiensten verrichten hun werk het heel jaar door, maar verdienen in deze drukke december maand bijzondere waardering.

Het is een feit dat de financiële waardering van deze groep vanaf de beginjaren 80 tot nu toe tekortschiet. En het is onze verwachting dat de Surinaamse munt in 2018 verder zal devalueren in waarde. Wij weten dat onze hulpdiensten en onze leerkrachten onder zeer moeilijke omstandigheden hun werk uitvoeren. En dat deze arbeiders zwaar gedemotiveerd zijn, maar toch het noodzakelijke werk doen.

Daarom bedanken wij iedereen die hard werkt voor ons land en eenieder die hoop heeft op onze vooruitgang. Wij zijn dankbaar dat wij in een land leven waar de bevolking gelooft in de vrijheid van godsdienst. Laten wij in deze tijd vooral dankbaar zijn voor onze vrienden en familie.

Laten we, terwijl we de geboorte van Christus vieren, al die onzelfzuchtige handelingen – en talloze anderen vieren – die Christus belijdt. Christelijke waarden van liefde, dienstbaarheid en mededogen die dagelijks en door mensen van alle religiën in ons land tot uiting komen.

Wat ons geloof ook moge zijn, deze kerst komen wij samen, zelfverzekerd en verenigd in de waarden die we delen. Waar je ook bent in deze speciale tijd van het jaar, de ABOP wenst jullie allemaal heel fijne kerstdagen.

