KBS heractiveert fitnesstesten

🕔 03.jul 2017

In 1996 is het Korps Brandweer Suriname(KBS) gestart met de ontwikkeling van een algemeen conditietest(A.C.T.).

Vanaf 2006 is voor de repressieve diensten een speciale test ontwikkeld dat functioneel en taakgericht is. Branden blussen en hulpverlenen, zeker bij noodsituaties, verlangen een professionele aanpak, willen we snel, efficiënt en effectief optreden.

Een optimale voorbereiding op het brandweerwerk vereist een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid en fitheid.

De afgelopen week zijn de FAF (Functionele en Algemene Fitness test) testen na een een periode van evaluatie en herorganisatie, wederom van start gegaan.

Het algemeen doel van deze testen is om het repressief personeel te testen op technische vaardigheden en herstel na fysieke inspanningen.

Uit analyse blijkt dat de fysieke aspecten van het brandweerwerk zich kenmerken door taken met relatief langdurige perioden met een relatief lage intensiteit (bijvoorbeeld zittend wacht en bewakingsdiensten) die worden afgewisseld met periodes van een relatief hoge intensiteit (een brand of technische hulpverlening en rampen).

De FAF-test is speciaal voor het repressief personeel, omdat alle testonderdelen direct betrekking hebben op de werkzaamheden van het repressief optreden.

De test is opgezet om een beeld te krijgen over de toepassing van de technische handelingen en de fysieke staat van het repressieve personeel. De inspanningsoefeningen zijn zodanig gekozen dat er een link ligt naar brandweerspecifieke praktijksituaties en de persoonlijke veiligheid wordt hierbij direct vergroot.

Dit moet de test aantrekkelijker maken om uit te voeren. Hierdoor wordt de bereidheid tot een korte inspanningsoefening groter en zal de test een beter resultaat over zowel de technische en de fysieke gesteldheid opleveren.

De deelnemer krijgt een hartslagmeter aangebracht, hierdoor kan achteraf worden bekeken hoe het verloop van de hartslag tijdens het parcours was en wat de hoogste hartslag was tijdens de rit. Tevens wordt gekeken naar het herstel van de hartslag.

De deelnemer moet na de test drie minuten herstellen onder standaardomstandigheden, waarna opnieuw de hartslag wordt opgenomen. Zo is waar te nemen hoe snel iemand herstelt na een inspanning, waardoor vroegtijdig kan worden bewaakt/ gesignaleerd of iemand in een goede of minder fysieke staat verkeert.

Voorts kunnen ongelukken, vanwege een matige fysieke conditie, in het repressieve optreden worden voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de persoonlijke veiligheid van de brandweerfunctionarissen.(GFC)