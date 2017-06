Katholieke topper beschuldigd van seksueel molest

🕔 30.jun 2017

De hoogste man van de katholieke kerk in Australië wordt door “meerdere klagers” beschuldigd van seksueel molest. Het Vaticaan zegt in een verklaring te “geloven in de eerlijkheid” van de geestelijke.

Kardinaal George Pell, schatbewaarder van het Vaticaan, is volgens de Australische politie in staat van beschuldiging gesteld.

Het zou gaan om handelingen die vanaf de 70’er jaren zouden zijn gepleegd. Pell zou jongens in een zwembad hebben lastig gevallen en meerdere aanrandingen hebben gepleegd in de St. Patrick’s Kathedraal in Melbourne.

De kardinaal ontkent hevig. Hij verblijft momenteel in Vaticaanstad, waar Australië geen uitleveringsverdrag mee heeft en zou daarom vervolging kunnen ontlopen.

Pell kijkt echter uit naar de dag dat hij zich voor de rechter kan verdedigen, staat in een verklaring die de Australische katholieke kerk donderdag uitgaf.